Гороскоп Таро на сентябрь 2022 для всех знаков: Весов ждет успех, а Рыб, - непростые перемены

В ближайшие недели многих ждут перемены

В первый месяц осени 2022 года многие смогут разрешить старые проблемы и продвинуться на профессиональном поприще, однако некоторых других ждут менее приятные перемены.

Об этом говорит расклад Таро, который "Телеграф" составил на сентябрь 2022 года для каждого знака Зодиака.

Вот какие карты выпали

Овен — Повешенный

Не стоит трактовать значение карты по названию, — на самом деле она говорит об отречении от меньшего ради большего. Возможно, в сентябре Вы пересмотрите свои ценности и станете мудрее.

Телец — перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью могут возникнуть неожиданные препятствия. Вы сможете его достичь, но придется приложить немало усилий и трудолюбия.

Близнецы — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто занимается умственной, а не физической деятельностью. В начале сентября Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Читайте также: Категория Гороскоп Сентябрь щедро одарит деньгами трех знаков Зодиака В начале осени безумно подфартит Ракам, Львам и Стрельцам

Рак — перевернутая Пятерка пентаклей

В сентябре у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, то возможно начнете выздоравливать.

Лев — перевернутый Рыцарь жезлов

В начале осени Вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке, — будьте осторожны, поскольку необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Дева — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в сентябре, — в ближайшее время Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Весы — Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать, поскольку в ближайшие недели Ваши труды окупятся, и все получится.

Скорпион — Тройка мечей

Второе название этой карты — Владыка печали. Она пророчит много грусти, расставание, огорчения и разбитое сердце.

Стрелец — перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта говорит, что возможно Вы не особо уверенны в себе и не чувствуете собственный потенциал, а в ближайший месяц еще и можете столкнуться с нечестностью окружающих и мелкими неприятностями, из-за которых будете склонны к апатии и депрессии.

Козерог — перевернутый Туз кубков

Сентябрь может ознаменоваться у Вас ложью и нестабильностью. У Вас будут проблемы с проявлением чувств, зато эгоизма может быть сверх меры. Постарайтесь не вдаваться в манипуляции в отношении близких.

Водолей — перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в ближайшие недели держать себя в узде и не идти напролом, иначе будет только хуже.

Рыбы — Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь придут перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад, что ждет каждый знак Зодиака в сентябре в плане финансов по картам Таро.