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Ловите момент: трем знакам Зодиака карты Таро обещают удачу в сентябре

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро будут благосклонны к трем знакам Зодиака в сентябре 2022 года
Карты Таро будут благосклонны к трем знакам Зодиака в сентябре 2022 года

Некоторым стоит рискнуть в этом месяце

Первый месяц осени для многих ознаменуется трудностями и неприятными переменами, однако для трех знаков Зодиака обстоятельства сложатся как нельзя лучше.

Как говорит наш расклад по картам Таро, в сентябре счастливчиками станут знаки Близнецы, Рак и Весы.

Близнецам выпал Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Если у Вас был кризис, то в сентябре он закончится, могут прийти в голову новые смелые идеи и верные решения. Действуйте трезво и решительно, и Вас ждет процветание.

Ракам выпала перевернутая Пятерка пентаклей

В обычном положении карта пророчит беды финансового характера и трудности, однако перевернутая она наоборот обещает свет в конце тоннеля, выздоровление после болезни и улучшение жизни в целом.

Весам выпала Тройка жезлов

В сентябре Вы будете излучать сильную энергетику и уверенность в себе, из-за чего будет легче обычного продвигаться по карьерной лестнице и добиваться поставленных целей. Удача любит тех, кто готов рисковать. Гоните прочь ненужные сомнения.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад, каким знакам Зодиака повезет в финансовом плане по картам Таро в сентябре.

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