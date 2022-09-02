Ловите момент: трем знакам Зодиака карты Таро обещают удачу в сентябре

Некоторым стоит рискнуть в этом месяце

Первый месяц осени для многих ознаменуется трудностями и неприятными переменами, однако для трех знаков Зодиака обстоятельства сложатся как нельзя лучше.

Как говорит наш расклад по картам Таро, в сентябре счастливчиками станут знаки Близнецы, Рак и Весы.

Близнецам выпал Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Если у Вас был кризис, то в сентябре он закончится, могут прийти в голову новые смелые идеи и верные решения. Действуйте трезво и решительно, и Вас ждет процветание.

Читайте также: Категория Гороскоп Доходы пойдут вверх: названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в сентябре По словам астролога, Тельцы, Львы и Козероги будут много работать, но это улучшит их финансовое положение

Ракам выпала перевернутая Пятерка пентаклей

В обычном положении карта пророчит беды финансового характера и трудности, однако перевернутая она наоборот обещает свет в конце тоннеля, выздоровление после болезни и улучшение жизни в целом.

Весам выпала Тройка жезлов

В сентябре Вы будете излучать сильную энергетику и уверенность в себе, из-за чего будет легче обычного продвигаться по карьерной лестнице и добиваться поставленных целей. Удача любит тех, кто готов рисковать. Гоните прочь ненужные сомнения.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад, каким знакам Зодиака повезет в финансовом плане по картам Таро в сентябре.