Какое удобрение нужно внести, когда перекапываете огород осенью: секрет опытных дачников

Всего одно простое средство насытит почву нужными элементами

Уже подходит к концу сбор урожая многих культур, но это не значит, что дела на огороде окончены. Важная часть сезонной работы – перекопка участка. Опытные огородники, когда перекапывают почву, используют различные удобрения.

Есть одно полезное средство, которое идеально подойдет для подпитки почвы при перекапывании огорода осенью. Как пишет ресурс ukr.media, речь идет о доломитовой муке. У этого удобрения есть много необходимых свойств.

Так, каждую осень необходимо перекапывать огород, чтобы земля восстановилась до следующего сезона. При этом вносят удобрения, но часто они лишь окисляют почву. Тогда как доломитовая мука решает эту, так как нейтрализует кислую реакцию. Кроме того, этот ингредиент насыщает почву кальцием и магнием.

Опытные огородники рекомендуют применять доломитовую муку именно во время перекапывания огорода ранней осенью. Дело в том, что продукту понадобится время, чтобы начать "работать". Зато период действия продукта достаточно долгий – около 3-5 лет. Только помните, что вместе с доломитовой мукой запрещено вносить азотные удобрения. Нужна пауза между подкормкой, которая составляет не менее недели.

Доломитовая мука в качестве удобрения обладает рядом полезных свойств: безопасна для растений, подпитывает почву нужными элементами, улучшает урожайность многих культур (капусты, свеклы, тыквы, лука, огурцов).

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