Джонсон - Украина, а Данилов - путинкапут: в сети запустили необычный флешмоб, который дошел до Байдена и Зеленского

Флешмоб сводится к тому, что надо охарактеризовать себя или свою деятельность одним словом

В социальной сети Твиттер стартовал флешмоб, в котором компании попытались описать свою деятельность одним единственным словом. При этом затея оказалась настолько вирусной, что присоединится к ней решили, в том числе, мировые политики и дипломатические ведомства.

Флешмоб начался 1 сентября с поста американской железнодорожной компании Amtrak, которая обнародовала твитт, состоящий с одного единственного слова — "trains" ("поезда").

Что именно хотели сказать этим авторы так и осталось непонятным, но за почти сутки пост собрал более 160 тысяч лайков и 20 тысяч репостов.

После этого поучаствовать в флешмобе решили и многие другие компании, политики и даже страницы стран.

Так например в официальном аккаунте Украины появилось сообщение состоящее из одного слова — "победа".

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь выбрал для себя другое слово — "свобода".

Глава МИД Дмитрий Кулеба выбрал "оружие".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упомянул о ракетах дальнего действия ATACMS к РСЗО HIMARS.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже поучаствовал в затее, обнародовав надпись "putinkaputt".

В флешмобе приняли участие и лидеры других стран. Так, к примеру премьер Великобритании Борис Джонсон, для себя выбрал слово Украина.

Президент США Джо Байден обнародовал у себя слово "демократия".

Министерство иностранных дел Германии выбрало для себя "мир".

Американское аэрокосмическое ведомство охарактеризовало свою деятельность словом "вселенная".

А онлайн-энцклопедия Wikipedia описала свою деятельность словом "знание".

Как сообщалось ранее, на днях в TikTok стало вирусным видео, на котором семейная пара стоит на побережье в патриотичных головных уборах и говорит о том, что готовы встречать ВСУ в Крыму. За считанные дни видео собрало почти 400 тысяч просмотров.