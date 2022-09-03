Как использовать мульчу с пользой для почвы и будущих урожаев: лайфхак от опытных дачников

Мульча способна поддерживать микрофлору почвы, выполняя важные функции, свойственные органике

Очень важные вопросы для огородников возникают осенью: что делать с овощной ботвой или мульчей после жатвы? Большинство дачников просто выбрасывают или сжигают ее.

Однако есть способ куда получше и полезнее для почвы и будущих урожаев, пишет domosedy. Не потеряйте эту органику, ведь это идеальный источник углерода для почвенной микрофлоры.

Что делать с мульчей осенью

Прямо поверх мульчи сеем сидерат (любой). При холодной температуре хорошо подходит горчица. Сверху мульчи присыпаем биогумус и проливаем грядку. Когда горчица подрастет, немного косим ее и оставляем в таком виде вместе с мульчей.

Черви и бактерии все переработают, и к весне можно будет получить рыхлую, питательную и богатую землю для будущих урожаев.

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