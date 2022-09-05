И для удобрения, и для борьбы с вредителями: малоизвестный сидерат, который необходимо посадить на своем участке

Это растение совсем не прихотливо в уходе.

Сидераты — это очень полезные для почвы растения, которые помогают земле восстановиться после сбора урожая. Большинство огородников об этом забывает, и используют различные химические удобрения, однако этого можно избежать. Более того, существует растение, которое можно использовать как удобрение почвы, так и для борьбы со всевозможными заболеваниями и вредителями.

Как сообщает prostoway, таким "волшебным" сидератом является достаточно неприхотливый цветок, часто встречающийся на дачных участках. И это — календула лекарственная, или, как ее еще часто называют — ноготки.

Оказывается, что в период вегетации корни цветка обеспечивают растущие рядом культуры нужными элементами, фитонцидами и другими полезными веществами, которые ей необходимы. Плюс ко всему, календула положительно влияет на состав почвы и обеззараживает ее.

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Сажать календулу желательно так, чтобы растение выросло до наступления заморозков. Таким образом, самое подходящее время для посева семян приходится на вторую половину августа -начало осени. На сотку земли необходимо 100-150 граммов семян.

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