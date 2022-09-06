Ни в коем случае не выбрасывайте: как использовать опавшие яблоки в качестве удобрения

Опавшие яблоки можно пустить на теплую грядку

Многие неопытные дачники не трогают или избавляются от падалиц яблонь и других плодовых деревьев, однако поклонники экологически чистого земледелия стараются извлекать пользу из всего, что растет у них на участке.

Да, яблоки обязательно нужно собирать, поскольку перегнивая, фрукты становятся источником распространения болезнетворных бактерий, а также местом зимовки вредителей. Однако опавшие яблоки также могут быть очень полезны для почвы, так как они способствуют размножению полезной почвенной микрофлоры, насыщают почву гумусом, улучшают структуру грунта.

Куда девать опавшие яблоки осенью

Выкапываем грунт на 1,5-2 штыка лопаты, выкладываем на дно испорченные яблоки, потом сорняки и скошенную траву. Посыпаем все древесной золой, грунтом и поливаем.

Также яблоки можно измельчить и рассыпать их как мульчу вокруг смородины и крыжовника, перемешав с древесной золой, а сверху присыпав землей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать с мульчей, если хотите получить хорошие урожаи в следующем сезоне.