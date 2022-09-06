Как повысить урожайность в новом сезоне: действенный прием агрономов

Этот агротехнический прием восстановит почву для будущих высаживаний

После всей уборки урожая многие дачники задаются вопросом о том, как восстановить почву, чтобы в будущих сезонах она смогла обеспечить новыми обильными урожаями.

В этом поможет известкование, пишет belnovosti. Оно положительно влияет на качество почвы и предотвращает ухудшение черноземов.

Когда можно известковать почвы

В любое время. Но все же лучше выбрать осенний период, когда на огороде уже ничего не растет.

Чем известковать грядки на огороде

Хорошо справляются со своей ролью кальциевые удобрения, зола или известь. Процедуру нужно проводить в сухую погоду, когда компоненты смешивают с верхним слоем почвы.

Для кислой почвы (pH 6,5 и ниже) подходит карбонат кальция или оксидные удобрения: негашеная известь, известняковая мука, натриевый мел, являются безопасными.

Чем нельзя известковать почву

Нежелательно вносить внесение сульфатных и калийных удобрений, мочевины.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкормить капусту в сентябре, чтобы кочаны овоща хорошо наливались.