Как сохранить тепло в доме зимой да еще и сэкономить: топ-5 советов

Несколько полезных рекомендаций для сохранения тепла на дому

В Украине прогнозируется самый сложный отопительный сезон за все годы независимости, поэтому, хотя еще начало осени, и холода не так беспокоят, украинцы начинают задумываться о способах сохранения тепла и экономии на отоплении.

Есть несколько проверенных путей удержания тепла в своем доме даже в самые холодные дни.

Заклейте щели в окнах

Около 40% всего тепла из дома может потеряться из-за щелей в окнах. Чтобы этого не произошло, рекомендуем утеплить их поролоновыми полосками или силиконом. Это поможет повысить температуру внутри на 4-5 градуса.

Проветривайте квартиру 10-15 минут

Не открывайте окна на слишком большой промежуток времени – дом остынет и потребуется дополнительной энергии для обогрева. Достаточно будет 10-15 минут сквозного проветривания, которое не только даст доступ к свежему воздуху, но и сэкономит ваши деньги.

Утеплите входную дверь

Существует достаточно несложных способов утеплить различные типы входной двери. Для деревянных дверей это может быть обивка, для металлических – утепление изнутри. Конечно, не забудьте позаботиться о дверной коробке, особенно если дверь к ней подогнана неплотно.

Поставьте средства учета тепла

Если у вас есть счетчики тепла или индивидуальное отопление, то это обязательно поможет снизить затраты до 40%. Таким образом, лучше платить именно за то, что вы действительно потребовали, а не за начисленное по нормативам.

Закрывайте двери в подъезде

Достаточно просто, но не всегда следят за этим. И действительно, очень много тепла теряется из-за открытой входной двери в вашем подъезде. Поговорите с соседями и не забывайте следить за собой – дверь лучше держать закрытой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как согреться зимой, если в вашем доме нет отопления. Также мы писали об альтернативных видах отопления, которые вы можете установить у себя в квартире.