Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2022 году: когда отмечается, что нужно и нельзя делать в праздник

В этот день запрещено пользоваться режущими предметами

В ближайшее время христиане восточного обряда, согласно церковному календарю на сентябрь-2022, будут отмечать одну из важных дат христианской религии — Усекновения главы Иоанна Предтечи, или Крестителя. Праздник связан с событиями, которые произошли в 30 году нашей эры, когда пророка казнили.

"Телеграф" рассказывает, что являет собой православный праздник, какие существуют традиции и запреты в этот день.

Усекновения главы Иоанна Предтечи 2022: дата и история

Усекновения главы Иоанна Предтечи — это непереходящий праздник. Ежегодно православные верующие почитают день святого Иоанна 11 сентября. В 2022 году праздник выпадает на воскресенье.

Иоанн Креститель резко осуждал пороки царя Ирода, особенно его брак с женой брата Иродиадой. По желанию иудейской царицы Иоанн был заключен в темницу, а позже — обезглавлен. Это случилось по требованию дочери Иродиады, 12-летней Саломеи — она соблазнила Ирода танцем, а потом запросила в качестве подарка голову Иоанна. Голову святого поднесли девочке на золотом блюде.

Иродиада запретила хоронить голову вместе с телом святого и долго хранила ее в своих покоях. На данный момент неизвестно, где находится отсеченная голова Иоанна Крестителя.

Усекновения главы Иоанна Предтечи 2022: что можно и нельзя делать

По народному календарю 11 сентября отмечается Иван Постный, поэтому верующие отмечают этот день постом: не разрешается есть ничего круглого, варить что-то из круглого кочана, копать картошку, рвать яблоки. Также нельзя употреблять мясных, рыбных и молочных продуктов, яиц. В этот день запрещено пользоваться режущими предметами.

Желательно начать 11 сентября с посещения храма. Провести этот день нужно в тишине, покое и молитве.

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