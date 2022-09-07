Как правильно заканчивать дачный сезон: ошибки, которые допускают многие огородники

Чтобы в новом сезоне ваш огород снова радовал вас хорошем урожаем, о нем нужно позаботиться заранее.

Осень — это не только красивая пора года, но и период, когда все огородники и садоводы собирают урожай со своих огородов и садов, и закрывают дачный сезон. Да, это не одно и то же. После сбора урожая, нужно подготовить свой участок к холодам и зиме. К примеру необходимо насытить землю нужными элементами.

Однако сегодня мы хотим рассказать о самых распространенных ошибках, которые делает большинство огородников, особенно начинающие. Как правильно закрывать дачный сезон, пишет belnovosti.

Что делать при закрытии дачного сезона

Первое — нужно обязательно полить плодовые деревья, кусты и многолетние цветы.

Второе — нужно привести в порядок газоны и лужайки: постричь траву, обработать их от паразитов, и т.д.

Третье — провести обрезку деревьев и кустарников.

Четвертое — если ваш участок находится недалеко от леса, то нужно обязательно укрыть стволы молодых деревьев, чтобы зимой их не повредили зайцы.

Пятое — посадите озимые культуры, саженцы яблонь, груш, а также хвойные деревья и кустарники. Это может быть крыжовник, смородина, барбарис, а также черемуха и сирень, а из овощей — лук и чеснок, редис, свекла, морковь и петрушка.

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