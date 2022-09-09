Дачный сезон не закончен: что же посадить на участке в сентябре
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Есть культуры, которые успевают вызревать еще до наступления холодов
Если вы считали, что с окончанием лета больше не нужно заниматься огородом, то вы глубоко ошибаетесь. Многие растения чувствуют себя в прохладную и влажную погоду даже лучше, чем в знойное время года. Сейчас также полезно восстанавливать почву после сбора летних урожаев.
О том, что можно посадить в начале осени, пишет uposter. К сентябрьским посадкам относятся кресс-салат, китайская капуста, редис и другие растения, описанные ниже.
Кресс-салат
Лучшее время для выращивания кресс-салата начинается с середины сентября.
Китайская капуста
Оптимальная температура для выращивания этой капусты — от 14°C до 18°C. Лучше высаживать в середине сентября.
Редис
Посадите редис в начале сентября и уже в конце месяца вы сможете собрать первый урожай.
Шпинат
Любит прохладную и влажную погоду.
Салатная горчица
Растет при температуре около 18°C. Листья для салатов можно срезать уже через 2 недели после посева.
Салат латук
Салат латук в прохладную и дождливую погоду растет даже лучше, чем жарким летом.
Руккола
Руккола является влаголюбивым и холодостойким растением. Ее можно выращивать на участке всю осень.
Ранее "Телеграф" писал, чем подкормить капусту в сентябре, чтобы кочаны овоща хорошо наливались.