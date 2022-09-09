Дачный сезон не закончен: что же посадить на участке в сентябре

Есть культуры, которые успевают вызревать еще до наступления холодов

Если вы считали, что с окончанием лета больше не нужно заниматься огородом, то вы глубоко ошибаетесь. Многие растения чувствуют себя в прохладную и влажную погоду даже лучше, чем в знойное время года. Сейчас также полезно восстанавливать почву после сбора летних урожаев.

О том, что можно посадить в начале осени, пишет uposter. К сентябрьским посадкам относятся кресс-салат, китайская капуста, редис и другие растения, описанные ниже.

Кресс-салат

Лучшее время для выращивания кресс-салата начинается с середины сентября.

Китайская капуста

Оптимальная температура для выращивания этой капусты — от 14°C до 18°C. Лучше высаживать в середине сентября.

Редис

Посадите редис в начале сентября и уже в конце месяца вы сможете собрать первый урожай.

Шпинат

Любит прохладную и влажную погоду.

Салатная горчица

Растет при температуре около 18°C. Листья для салатов можно срезать уже через 2 недели после посева.

Салат латук

Салат латук в прохладную и дождливую погоду растет даже лучше, чем жарким летом.

Руккола

Руккола является влаголюбивым и холодостойким растением. Ее можно выращивать на участке всю осень.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкормить капусту в сентябре, чтобы кочаны овоща хорошо наливались.