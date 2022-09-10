Как понять, что капуста вызрела и можно собирать урожай: три признака-ориентира

На готовность к уборке урожая укажет и сам кочан

Чтобы насладиться вкусными блюдами из капусты, на пример, сделать капустные оладьи или замариновать капусту на зиму, необходимо сначала собрать урожай овоща.

Огородники опираются на внешние признаки растений, пишет belnovosti. В целом берут во внимание погодные условия, время посадки и особенности культуры. Стоит выделить 3 главных признака, по которым можно понять, когда следует убирать урожай капусты осенью.

Когда убрать капусту осенью — 3 признака

Смотрим на вилок. Если он немного "побледнел" ближе к макушке, то это первый признак спелости. Это происходит тогда, когда листья перестают расти и начали накапливать питание и соки. Смотрим на кроющие листья. У спелых кочанов они желтеют и жухнут. Это значит, что свою задачу они выполнили. Смотрим на качан. Он должен быть упругим и хрустящим, поэтому подольше должен быть на грядке тот кочан, который при сжимании вялый и рыхлый.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкормить капусту в сентябре, чтобы качаны капусты хорошо наливались.