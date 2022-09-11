Нужно ли обрезать смородину осенью: советы опытных садоводов

Если правильно провести обрезание смородины осенью, то на следующее лето кусты завалят вас урожаем.

Чтобы каждый год получать хороший и щедрый урожай ягод и фруктов, за плодовыми и ягодными культурами нужно правильно и своевременно ухаживать заранее и не только весной. Перед наступлением холодов, это также немаловажно. Сегодня мы хотим поговорить о кустах смородины и их правильной обрезке осенью.

Как сообщает belnovosti, приводить смородину "в порядок" нужно именно осенью. А все потому, что в это время можно удалить те ветки, которые точно не дали урожая, и при этом растению будет нанесен меньший урон. Более того, за зиму куст также успеет и отдохнуть.

Как и когда правильно обрезать смородину осенью

Осеннюю обрезку смородины можно проводить начиная с начала сентября, до первой начала ноября. Главное успеть это сделать до первых устойчивых заморозков.

Стоит отметить, что главной задачей обрезки кустов является причинение как можно меньшего количества травм растению. Поэтому не нужно резать все подряд, а также важно использовать правильный инструмент, который должен быть остро заточенный.

Также стоит напомнить, что место срезов нужно обработать садовым варом, перекисью, зеленкой или медным купоросом, а все срезанные ветки нужно сжечь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ухаживать за смородиной осенью.