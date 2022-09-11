Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Раков ждет потеря, а Львов - крупный выигрыш

Середина сентября принесет как радости, так и разочарования

Сентябрь на пару с Ретроградным Меркурием продолжат приносить испытания людям, однако некоторым они преподнесут и приятные моменты.

Об этом можно судить по раскладу карт Таро, который "Телеграф" подготовил на неделю с 12 по 18 сентября включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Найдите расшифровку ниже для Вашего знака Зодиака:

Овен — перевернутая Десятка жезлов

В течение недели Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или же заболеть. Кроме того, карта может говорить о том, что Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий, чтобы добиться поставленных целей.

Телец — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Близнецы — перевернутая Десятка кубков

В ближайшие дни у Вас может валиться все из рук: планы будут меняться в последний момент, в отношениях могут начаться конфликты, и в целом пропадет гармония из жизни. Не психуйте и просто дайте себе время.

Рак — Тройка мечей

Второе название карты — Владыка печали. Она предупреждает, что на неделе на Вас может свалиться горе, потери, печали. Мужайтесь, в результате это станет ценным опытом.

Лев — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Дева — перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что в следующую неделю у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, то в ближайшие дни можете начать выздоравливать.

Весы — Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать, поскольку в ближайшие дни Ваши труды окупятся, и все получится.

Скорпион — перевернутая Императрица

В этом положении карта предупреждает, что в течение следующей недели в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Стрелец — Королева мечей

Эта королева успешная, амбициозна, но одинокая. В ближайшую неделю Вас может ждать прогресс в делах профессиональных, однако на любовном фронте подвижек ждать не стоит.

Козерог — перевернутый Отшельник

В этом положении карта может указывать на то, что Вы решили надеяться на собственные силы и пренебрегли посторонней помощью, чего делать не стоило. Также она может предупреждать об ухудшении состояния здоровья или конфликтах в отношениях.

Водолей — Паж мечей

Судя по всему, следующие дни Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Рыбы — Семерка жезлов

Эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака крупно повезет с деньгами до конца сентября.