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Будете собирать урожай ведрами: что нужно проделать со смородиной осенью

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем обработать кусты смородины осенью
Чем обработать кусты смородины осенью

Процесс работы не займет больше 20 минут

У этого растения есть особенности в уходе, которые обязательно соблюдают опытные садоводы. Только в этом случае урожай смородины будет обильным.

Чтобы ягоды были здоровыми, а само растение продолжало из сезона в сезон приносить обильные урожаи, следует осенью провести процедуру обработки раствором на основе хозяйственного мыла. Этот способ универсален — такая обработка отпугнет вредителей и снизить риск развития болезней. Процесс работы не займет больше 20 минут.

Как обработать смородину

В ведре воды растворяем 50 граммов натертого на терке хозяйственного мыла. Вмешиваем в жидкость 1 ст. л. медного купороса и стакан золы. Этой смесью опрыскиваем посадки, а остатками можно уже полить растение.

Ранее "Телеграф" писал, стоит ли обрезать смородину осенью. Стоит отметить, что главной задачей обрезки кустов является причинение как можно меньшего количества травм растению.

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#Смородина #Сад