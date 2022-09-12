Будете собирать урожай ведрами: что нужно проделать со смородиной осенью

Процесс работы не займет больше 20 минут

У этого растения есть особенности в уходе, которые обязательно соблюдают опытные садоводы. Только в этом случае урожай смородины будет обильным.

Чтобы ягоды были здоровыми, а само растение продолжало из сезона в сезон приносить обильные урожаи, следует осенью провести процедуру обработки раствором на основе хозяйственного мыла. Этот способ универсален — такая обработка отпугнет вредителей и снизить риск развития болезней. Процесс работы не займет больше 20 минут.

Как обработать смородину

В ведре воды растворяем 50 граммов натертого на терке хозяйственного мыла. Вмешиваем в жидкость 1 ст. л. медного купороса и стакан золы. Этой смесью опрыскиваем посадки, а остатками можно уже полить растение.

Ранее "Телеграф" писал, стоит ли обрезать смородину осенью. Стоит отметить, что главной задачей обрезки кустов является причинение как можно меньшего количества травм растению.