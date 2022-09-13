Названы самые пьющие знаки Зодиака: кто не откажется от рюмочки и всегда поддержит тост

Узнайте, кто самые знатные алкоголики в зодиакальном сообществе.

У многих знаков Зодиака есть свои особенности, пороки и недостатки. Одни легко изменяют, другие могут затеять грандиозный скандал на ровном месте, третьих невозможно переспорить.

А есть и такие личности, которые с удовольствием заглядывают в бокал и ни за что не отказываются от предложения выпить. Какие знаки Зодиака являются настоящими ценителями и почитателями алкоголя, узнайте в статье "Телеграф".

Телец

Эти знаки Зодиака – знатоки и любители дорогого алкоголя, хотя и более приземленный вариант напитков их вполне устроит. Телец практически всегда готов скрасить свой вечер изрядной порцией хорошего вина или же какого-нибудь коктейля на основе рома. И это далеко не единственный их любимый напиток. Как сложится сегодняшний день у Тельца, читайте в его гороскопе.

Лев

Такие люди, по мнению астрологов, любят шумные компании и светские вечеринки, которые, разумеется, не обходятся без горячительных напитков. Львам нравятся различные коктейли с крепким алкоголем. При этом Лев пьет не только готовые напитки, но и сам склонен к эффектным алкогольным экспериментам. Гороскоп Льва на день читайте на нашем сайте.

Весы

Представители этого знака Зодиака также любят алкоголь и ценят хорошие напитки. Вот только с чувством меры у них большие проблемы. Весам стоит только начать праздновать, и у них очень быстро отказывают тормоза. Кстати, эта их слабость часто приводит к семейным разборкам и скандалам. Что будет у Весов сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мудрых знаках Зодиака среди мужчин. Есть самые достойные, кого природа наградила этим даром.