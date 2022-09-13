Почему нельзя ставить закатанные банки на сквозняк: советы для удачной консервации

Стеклянные банки в основном лопаются от перепада температуры

Практически в каждой семье в конце лета и в начале осени наступает время заготовок на зиму: хозяйки варят, закручивают соленья с огурцами или помидорами, варенье, компоты, джемы.

Но чтобы заготовки получались качественными, а сами вы по незнанию не могли испортить продукты и навредить своему здоровью, необходимо соблюдать некоторые правила консервирования. О самых полезных лайфхаках написали в кулинарном блоге о заготовках на зиму "zakatki_na_zimy" в Инстаграме.

Полезные советы для удачной консервации:

Не рекомендуется ставить закатанные банки на сквозняк , так как от резкого охлаждения банка может лопнуть.

, так как от резкого охлаждения банка может лопнуть. Для легкой очистки чеснока от шелухи , замачиваем его в теплой воде на 1-2 часа.

, замачиваем его в теплой воде на 1-2 часа. Если варенье при варке долго не густеет , рекомендуется добавить в него лимонной кислоты на кончике ножа.

, рекомендуется добавить в него лимонной кислоты на кончике ножа. Перед маринованием огурцов необходимо их хорошо помыть и замочить в холодной воде на 4-6 часов.

необходимо их хорошо помыть и замочить в холодной воде на 4-6 часов. Перед заготовкой, для смягчения кожицы черной смородины, ее необходимо проварить 2 минуты.

Ранее "Телеграф" писал, какие овощи и фрукты нельзя консервировать, чтобы не испортилась заготовка.