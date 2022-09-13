Почему нельзя ставить закатанные банки на сквозняк: советы для удачной консервации
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Стеклянные банки в основном лопаются от перепада температуры
Практически в каждой семье в конце лета и в начале осени наступает время заготовок на зиму: хозяйки варят, закручивают соленья с огурцами или помидорами, варенье, компоты, джемы.
Но чтобы заготовки получались качественными, а сами вы по незнанию не могли испортить продукты и навредить своему здоровью, необходимо соблюдать некоторые правила консервирования. О самых полезных лайфхаках написали в кулинарном блоге о заготовках на зиму "zakatki_na_zimy" в Инстаграме.
Полезные советы для удачной консервации:
- Не рекомендуется ставить закатанные банки на сквозняк, так как от резкого охлаждения банка может лопнуть.
- Для легкой очистки чеснока от шелухи, замачиваем его в теплой воде на 1-2 часа.
- Если варенье при варке долго не густеет, рекомендуется добавить в него лимонной кислоты на кончике ножа.
- Перед маринованием огурцов необходимо их хорошо помыть и замочить в холодной воде на 4-6 часов.
- Перед заготовкой, для смягчения кожицы черной смородины, ее необходимо проварить 2 минуты.
Ранее "Телеграф" писал, какие овощи и фрукты нельзя консервировать, чтобы не испортилась заготовка.