Ловите удачу за хвост: трем знакам Зодиака карты Таро обещают скорый успех

Не упустите возможность наладить свои дела

Смена сезонов, да еще и вместе с Ретроградным Меркурием, мало кому дается легко, однако для трех знаков Зодиака текущая неделя будет на удивление удачной.

Расклад Таро, который "Телеграф" составил для всех знаков Зодиака на неделю, говорит, что этими знаками станут Лев, Дева и Весы.

Львам выпала Шестерка жезлов

Также эта карта известна как Владыка триумфа. Говорящее название, не правда ли? До конца недели Вам может крупно повезти в делах, подвернуться неожиданный доход и даже выигрыш в лотерею.

Девам выпала перевернутая Пятерка пентаклей

В обычном положении это негативная карта, однако в перевернутом виде ее значение резко меняется, — она обещает, что Вы начнете выздоравливать после болезни, или что после долгого периода безденежжья наконец появится доход.

Весам выпала Тройка жезлов

Второе название карты — Владыка утвержденной силы. Она говорит, что Ваши труды окупятся, на неделе будет рост, успех и позитивный результат.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам повезет с деньгами до конца сентября.