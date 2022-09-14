Как правильно сажать чеснок осенью: советы опытных огородников

При посадке озимого чеснока важно удобрить почвы

Осень – отличное время для посадки многих растений, в том числе разных видов зелени и репчатого лука. Опытные огородники максимально используют участок и в более холодную погоду, засаживая озимыми культурами. Идеальный кандидат – чеснок.

Озимый чеснок немного острее, чем яровой, но от этого не менее вкусный и подходящий для многих блюд. Как пишет ukr.media, озимые сорта чеснока чудесно выживают в сезон холодов. Пик роста начинается уже в первые дни весны.

Самый важный нюанс, на который советуют обратить внимание огородники, это подкормка почвы. Именно удобрения помогут озимому чесноку расти и поспособствуют щедрому урожаю. Осенью это важно еще и потому, что за лето земля успела истощиться, так что ей требуются питательные элементы. Их надо вносить за пару недель до посадки.

Опытные огородники используют в качестве подкормки почвы при посадке озимого чеснока фосфорно-калийные удобрения. Благодаря им овощ укрепляется и стойко выдерживает морозы.

Можно брать как органические, так и минеральные удобрения. К первым относятся навоз, перегной, компост и древесная зола. Их задача помочь чесноку хорошо укрепиться в почве.

После органики вы можете удобрить почвы минералами. К примеру, подойдут калийная соль, двойной суперфосфат, суперфосфат, фосфорная мука, углекислый калий, калимагнезия.

В качестве комплексного удобрения огородники рекомендуют использовать смесь из таких ингредиентов: ведро перегноя, 500 г древесной золы, 2 ст. л сульфата калия и 1 ст. л. двойного суперфосфата.

А вот азот лучше не применять, так как он провоцирует рост зелени, что несвоевременно в данном случае. Среди популярных азотных удобрений: аммиачная, натриевая и кальциевая селитра, карбамид (мочевина), сульфат аммония. В гное азот тоже есть, но в таких количествах, которые ни на что не повлияют, если речь идет о не свежем гное или перегное.

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