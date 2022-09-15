Как готовить дом к холодной зиме: действенные советы и предосторожности

Простые советы, которые помогут не замерзнуть зимой

В Украине приближается отопительный сезон, но, как известно, обещанных 16 градусов тепла в домах может и не быть. Поскольку россия уже начала бить по объектам критической инфраструктуры, то зима действительно может не обойтись без проблем.

Мы собрали для вас самые действенные советы, как утеплить свою квартиру зимой и уберечься от холода.

Утепление окон

Через некачественные окна помещение может терять до 25% тепла. Эксперты советуют по крайней мере заменить старые рамы на пластиковые. Это позволит повысить температуру на 5-7°С.

Кроме того, стоит прислушаться еще к некоторым лайфхакам:

Заклеить щели в окнах. Элементарное утепление поролоновыми полосками или строительным скотчем подарит вам дополнительные 4-5 °С. С этим вам также поможет баллон с силиконовым герметиком. Уплотнители для окон. Они перекрывают доступ к холоду. Впрочем, не забывайте, что их нужно периодически обновлять. Со временем из-за износа на рамках появляются мелкие полоски, пропускающие через себя холодный воздух. Использование теплосберегающей пленки. Прозрачность стекла снизится, но вместе с тем это поможет вам избежать теплопотери. Широкие подоконники также сохраняют тепло. На них следует постелить старые одеяла или пледы. Повесьте на окна плотные и длинные шторы пола. Схожим образом работают и жалюзи.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев считает, что украинцам придется отвыкать "жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу". Власти надеются, что украинцы будут бережнее относиться к сохранению тепла в домах.

В целом рекомендуем вам проветривать помещение в течение 10-15 минут при широко открытом окне. Ведь часто приоткрытые окна на проветривание скорее заберут тепло, чем сэкономят.

Проверка батарей

В первую очередь нужно расчистить пространство вокруг батарей. Ничего не должно их перекрывать, поэтому сдвиньте вещи и мебель, которые их загораживают. То же касается штор, их следует подвязать таким образом, чтобы они не мешали утеплению помещения.

Попытайтесь перекрасить батареи в темный цвет. Такая поверхность увеличит теплоотдачу на 10%. Специалисты советуют темные коричневые тона.

Зачастую мы замечаем, что батарея греет стену, а не комнату. В этом случае между стеной и батареей следует разместить теплоотражающий экран. Его вполне можно сделать собственноручно из фольги. Это увеличит теплоотдачу радиатора на 20%.

Теплоизоляция входной двери

По возможности нужно установить двойную дверь, это играет значительную роль в хранении тепла. Чтобы избежать сквозняков, осмотрите возможные щели, пристройте на входную дверь специальный щеточный уплотнитель. Ворс на щетке защищает не только от возможных продуваний, но и от проникновения пыли и грязи.

Приобретение обогревателя

Обогреватели являются действенными средствами для утепления комнат, ведь теплая одежда и носки не полностью предохраняют от переохлаждения. Хотя этим точно не стоит пренебрегать.

Сегодня в ассортименте магазинов есть множество вариантов обогревателей, которые можно установить в доме.

Из достойных типов таких приборов выделяются инфракрасный и масляный обогреватели. Они не пересушивают воздух, бесшумны и эффективны.

Из более простых вариантов можно приобрести тепловентилятор, разгоняющий воздух, используя раскаленную спираль. Он имеет доступную цену и быстро нагревает помещение.

Конечно каждая модель имеет свои недостатки и преимущества, так что вы должны выбирать то, что подойдет именно вам. В любом случае сейчас существует множество разнообразных видов обогревателей и инверторных кондиционеров, поэтому это не проблема.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, как вредит здоровью человека отсутствие отопления.