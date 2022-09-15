Как правильно собирать морковь, чтобы она долго хранилась
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Сохранность урожая зависит от того, как и когда собирали морковку с грядки.
Мало просто вырастить морковь на своем участке. Чтобы ваш урожай во время хранения как можно дольше оставался свежим, сочным и вкусным, важно правильно его собрать.
"Телеграф" расскажет о важных правилах, которыми не стоит пренебрегать во время сбора морковки. И тогда она спокойно долежит не только до весны, но и до следующего урожая.
Как собрать морковь: лайфхаки
- Урожай дольше сохранится зимой, если начинать подготавливать корнеплод еще на этапе созревания. Пока морковь растет в земле не стоит злоупотреблять азотными удобрениями.
- Следите, чтобы морковь не подверглась заражению черной гнилью, потому что такие плоды не будут долго храниться.
- Оптимально собирать урожай моркови в сухой и солнечный день – она будет менее водянистой на вкус, более сухой и лучше сохранится. Но при этом почва не должна быть слишком пересушенной, чтобы корнеплоды легче было выдергивать.
- Морковь подкапывают вилами, придерживая за ботву, достают из грядки и аккуратно стряхивают землю.
- Не нужно сильно бить морковь, стараясь освободить ее от грунта, чтобы не травмировать – места удара затем начинают быстро гнить.
- Полностью обрезать ботву не стоит, лучше оставить черешок 1,5-2 см.
- Далее морковь важно перебрать, отбраковывая порченые и поеденные плоды.
- Последний этап перед отправкой на хранение – помойте и высушите овощи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как хранить картофель и морковь, чтобы они месяцами оставались свежими. А еще узнайте важные правила, которые помогут сохранить урожай капусты.