Рождество Пресвятой Богородицы-2022: точная дата, что можно и нельзя делать в праздник

В этот светлый день главные запреты касаются домашней работы, а также ссор и плохого настроения.

В сентябре православные традиционно отмечают множество церковных праздников. Один из них – Рождество Пресвятой Богородицы. На какую дату в 2022 году приходится этот день, какие важные традиции и запреты с ним связаны, вам расскажет "Телеграф".

Рождество Пресвятой Богородицы-2022: дата святого дня

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии является двунадесятым непереходящим праздником. Ежегодно он наступает в один и тот же день – 21 сентября. В 2022 году это будет среда, будний день.

Несмотря на свою значимость, Рождество Пресвятой Богородицы не включено в список государственных праздников и не является выходным днем.

Значение праздника Рождества Пресвятой Богородицы

В этот праздник православные отмечают день рождения Девы Марии. По церковным канонам, именно в этот день произошло одно из значимых событий для всех людей. На свет появилась будущая Матерь Иисуса Христа, Спасителя всего человечества.

До нашего времени сохранилось мало подробностей о рождении Богоматери. Ее родители, праведные Иоаким и Анна, долго не могли иметь детей, что считалось Божиим наказанием и порицалось церковью. И наконец, супругам явился ангел с вестью о том, что Господь услышал их молитвы и подарит им дочку, через которую благословится весь род людской.

8 сентября (21 сентября по григорианскому календарю) у пары родилась девочка, которую нарекли Марией. В благодарность Господу супруги пообещали отдать ее в Храм Господень. По достижении Марией трех лет этот обет был исполнен.

День Рождества Пресвятой Богородицы: народные традиции

Обычно на это время приходилось окончание работ в поле и начиналась подготовка к зиме. Люди в своих молитвах благодарили Пресвятую Деву за собранный урожай и просили помощи на следующий год.

В народе праздник еще назывался Малая Пречистая. В эту пору встречали осень, проводили праздничные гуляния, чествовали молодоженов, ходили друг к другу в гости, накрывали богато столы.

Особое внимание в этот день уделялось женщинам как продолжательницам рода. Богородице читали молитвы о счастливой семейной жизни, благополучных родах, здоровье детей, а бездетные женщины молились о зачатии.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

делать домашнюю работу: шить, вышивать, стирать, убирать, мыть, стричь и т.д.;

выполнять тяжелый физический и грязный труд: копать, пилить, рубить, чинить, строить;

категорический запрет: ругаться, скандалить, сквернословить, желать кому-то зла;

не стоит грустить, плакать и пребывать в печали.

нельзя выбрасывать остатки пищи после обеда – их скармливают домашним животным;

категорически нельзя быть безразличными к чужим просьбам, особенно этот запрет касается девушек и женщин, потому что они могут стать бесплодными.

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