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Не пропадет ни один кочан: хитрость, как сохранить свежую капусту до весны

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как правильно хранить капусту
Как правильно хранить капусту

Опытные домохозяйки уже давно пользуются этим способом.

Да, сохранить свежую капусту свежей можно с момента сбора урожая и аж до весны, главное правильно ее хранить. Вам больше не готовить различные капустные салаты или делать закрутки с тушенной капустой, чтобы собранный урожай не пропал даром.

Как сообщает belnovosti, благодаря этим советам, капуста сохранится в отличном состоянии даже если у вас нет погреба, кладовки или свободного места в холодильнике. Берите на вооружения эту хитрость и запасайтесь капустой.

Как сохранить капусту до весны

  • Первое — выбирайте плотные кочаны желательно поздних сортов.
  • После удалите отслоившиеся от кочана листья, а также все поврежденные и испорченные.
  • Кочерыжку обрежьте так, чтобы она выступала над листьями не более чем на 0,5-1 см.
  • Оберните каждый кочан пищевой пленкой. Достаточно будет всего 2-3 слоев, но они должны быть очень плотными.
  • Сложите овощи в любом доступном для хранения месте.

Отметим, что периодически нужно будет проводить осмотр своих запасов и убирать те овощи, которые начали портиться. В них можно убрать все повреждения, и снова обмотать пищевой пленкой для дальнейшего хранения.

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#Хранение продуктов #Капуста #Хранение #Лайфхак