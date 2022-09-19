Что нельзя класть в компост: вы могли этого не знать
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Чтобы сделать правильный компост, важно не набросать в него чего-то лишнего: советы дачникам.
Компост для огородников – это удобная возможность одним выстрелом убить двух зайцев. С одной стороны – качественное и бесплатное удобрение растений в виде перегноя. С другой – беспроблемное избавление от бытового мусора.
Однако не спешите бросать в компостную яму все подряд. Подкормка должна состоять из натуральных ингредиентов. И есть целый список продуктов и предметов, которые нельзя добавлять в компост, даже несмотря на то, что это органика – одни могут спровоцировать заражение различными инфекциями, другие попросту не сгниют и задержат созревание компоста.
Что нельзя добавлять в компостную яму
- овощи и фрукты после термической обработки;
- кожуру от цитрусовых;
- больные растения;
- многолетние и обсемененные сорняки;
- некоторые растения: помидорную и картофельную ботву, наперстянку, клещевину, ракитник, ландыш;
- семена и косточки фруктов;
- отходы после использования ядов, гербицидов и пестицидов;
- толстые куски древесины и крупные древесные отходы;
- мелованную глянцевую бумагу;
- синтетические ткани и пластмассу, стекло;
- крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.
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