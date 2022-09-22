Простой лайфхак, который утеплит ваш дом зимой: нужна лишь 1 дешевая вещь

Этот энергосберегающий лайфхак сэкономит ваши средства и удержит тепло в комнатах

Будущая зима может оказаться для украинцев более тяжелой, чем в предыдущие годы. Ожидается, что температура в помещении в отопительный сезон будет ниже нормы. Поэтому уже сейчас многие задумываются над, как можно своими руками утеплить собственное жилище.

Простым лайфхаком, который поможет дольше сохранять тепло в доме или квартире в зимнее время, поделилось издание Express. Для него вам потребуется достаточно бюджетная по цене вещь, учитывая, что она долго прослужит. Речь идет о фольге для утепления или же теплоотражающем экране.

Чтобы максимизировать тепло, исходящее от радиатора, рекомендуется установить за ним фольгу. Наиболее удобно применять самоклеющуюся радиаторную пленку. Такой простой трюк поможет сохранить более высокую температуру в доме, отражая тепло обратно в комнату, и оно не будет "убегать" через стены.

Немаловажно, что фольга для утепления — это не очень дорогая вещь, да и на доставку тратиться не придется, так как ее легко принести в дом своими силами. Это значительно дешевле, чем если вы тратились на установку нового котла или покупали обогреватель. Уже после первого месяца с такой уловкой вы замете, что коммунальные платежки немного сократились, особенно это касается тех, у кого автономная система отопления.

Простой способ утеплить дом

Также мы сообщали, какие запасы необходимо сделать на зиму, чтобы чувствовать себя комфортнее. Речь идет не только о теплых вещах, а и ряде обязательных продуктов и медикаментов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способах утепления, которые популярны у японцев. В их стране нет центрального отопления, поэтому жители придумали массу уловок для сохранения тепла в доме. Один из самых необычных – котацу.