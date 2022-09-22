Как не мерзнуть на улице: ТОП-5 простых правил спасут вас от холода

Прогулка будет в радость, а про мороз и ветер вы даже не вспомните.

С наступлением холодов и постепенным понижением температуры за окном все меньше хочется выходить на улицу. Порывы ветра, снег и мороз способны испортить настроение тем, кто совершенно не любит мерзнуть.

Чтобы не окоченеть с первых же минут прогулки, прислушайтесь к простым лайфхакам, которыми поделится с вами "Телеграф". И тогда ваши походы на улицу не доставят вам хлопот и неприятностей.

Как не замерзнуть на улице

Если вы надолго идете на открытый воздух, лучше не надевайте металлические украшения. На морозе серьги и браслеты вряд ли порадуют своей красотой, а вот из-за быстрого остывания будут холодить вашу кожу. А кольца вообще затрудняют кровообращение в пальцах. Перед прогулкой откажитесь от курения и спиртных напитков. Это только кажется, что алкоголь согревает. На самом деле он отключает ощущение холода, а курение провоцирует нарушение циркуляции крови. В результате велик риск получить обморожение. В холодное время года ваша еда должна становиться более калорийной. Особенно перед выходом на улицу. Ощущение сытости в желудке позволит вам дольше не замерзнуть. А вот горячий чай или кофе лучше отложить до возвращения в дом. Не спешите сразу из тепла выходить в мороз. По возможности задержитесь на какое-то время в тамбуре или подъезде. Эта переходная зона поможет организму лучше адаптироваться к холоду. Наденьте здесь шапку и перчатки. Не надевайте тесную одежду и обувь. Лучше, если ботинки и куртка будут немного больше по размеру. Так у вас появится возможность поддеть под низ пару носков или термобелье. Лишний слой одежды создаст дополнительную прослойку воздуха, и вы не замерзнете.

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