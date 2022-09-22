Как не замерзнуть зимой в квартире без отопления: пять вещей, которыми стоит запастись

Всего пять простых вещей помогут не замерзнуть зимой

Несмотря на уверения со стороны властей, что Украина сможет пройти предстоящий отопительный сезон без проблем, на фоне войны паника среди украинцев все же присутствует. Многие беспокоятся, что зима может быть сложной, а потому не гнушаются купить лишний обогреватель, или более теплую одежду на зиму.

Между тем, эксперты по выживанию сформировали топ вещей, о которых нужно позаботиться уже сейчас, чтобы нормально пережить холод или другие кризисные ситуации, передает "Телеграф".

Минимальный набор вещей, которые могут спасти жизнь зимой

Спальный мешок – на случай холодов советуют брать такие, которые выдерживают температурный режим до –12 градусов. Другими словами – зимние спальники, в которые можно залезть и согреться, если в квартире долгое время будет отсутствовать отопление. Ценовая политика на эту вещь разная – выбирайте такой, который больше подходит вам, но не забывайте о качестве. Палатка – эксперты по выживанию говорят, что установив палатку посреди комнаты и накрыв ее пледом, можно создать теплое место в холодной квартире. Инверторный обогреватель – полезная вещь, если отопление в многоэтажке централизованное и его внезапно не стало. Но для прибора нужно электропитание. Запас мясных консервов – на 3 зимних месяца советуют брать 30 килограммов на человека. Из расчета, что ежедневно вы будете потреблять 300 граммов. Запас воды – в идеале сделать запас на 100 литров, чтобы хватило на зимний период.

Ранее "Телеграф" сообщал, пять простых правил, как не замерзнуть зимой во время прогулки на улице.