Как сохранить тепло в доме на дольше и при этом сэкономить: самые безопасные способы

Эти способы не только сэкономят вам деньги в долгосрочной перспективе, но и помогут не замерзнуть этой зимой.

Поскольку этот отопительный сезон для украинцев будет один из самых непростых, нужно к нему максимально подготовиться, и в первую очередь утеплить свой дом, чтобы тепло в нем удерживалось как можно дольше. Ну и как небольшой плюс — это может помочь немного сэкономить на отоплении. Что же можно сделать?

Простыми способами, как сохранить тепло в доме на дольше без использования отопления, поделилось издание Express. Возможно вам придется на них немного потратиться, однако итоговый результат того стоит.

Как утеплить квартиру на зиму

Блокируйте сквозняки — это один из самых быстрых и дешевых способов сохранить тепло в вашем доме. Такой способ предотвратит проникновение холодного воздуха в ваш дом и ограничит количество теплого воздуха, который может выйти из-под дверей и вокруг окон. Для этого можно использовать полосы для защиты от сквозняков вокруг окон и дверей, а также гибкий наполнитель на основе силикона для заполнения щелей.

Добавьте мягкую мебель — это и преобразит вид комнаты, добавит уюта и тепла, а также сохранит в доме тепло. Сюда можно отнести также и различные ковры, покрывала и дополнительные подушки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая единственная вещь может помочь вам избежать лишних теплопотерь в доме или квартире. Такой способ удержания комфортной температуры в помещении весьма действенный и при этом недорогой.

Также мы писали о нюансах утепления входных дверей, которые являются одним из главных "пропускников" для холода.