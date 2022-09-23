Как правильно заклеить окна в квартире до прихода холодов: простые и экономные советы

Простые советы помогут сохранить тепло в квартире и сэкономить расходы на коммунальные услуги

Перед отопительным сезоном, который в Украине на фоне войны может оказаться не слишком простым, люди спешат утеплить жилье. Давно известно, что первый шаг – это окна, которые выпускают из помещения больше всего тепла. Особенно, если в доме они еще деревянные и заменить их современными стеклопакетами нет возможности.

"Телеграф" подготовил советы, как экономно и без особого труда подготовить окна к холодам.

Как быстро утеплить окна в квартире

Прежде всего, проверьте наличие щелей в оконных рамах и на местах стыков с подоконником. Обратите внимание, есть ли пустоты под подоконниками. Если обнаружили их, то предварительно снимите подоконник и заполните пустые просторы утеплителем. После этого приступайте к заклеиванию щелей в окнах – лучше всего для этого подойдет силиконовый герметик (его цена колеблется в пределах 100-180 гривен за банку). Это средство отлично заклеивает щели и не испускает тепло. Обратите внимание, что средство наносится исключительно на сухую поверхность, поэтому предварительно подготовьте окна к этому. Щели между оконными рамами лучше утеплять прорезиненным уплотнителем – он хорошо сохраняет тепло. Значительно лучше, чем вата или бумага, которую часто используют хозяйки для таких случаев. Кроме того, сохранить тепло в квартире можно, если в период холодов днем пускать солнечный свет в квартиру — он дает 3% тепла в квартире, а на ночь наоборот — закрывать шторы и опускать жалюзи, чтобы не допустить потери тепла через стекло.

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