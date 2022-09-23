Скоро Украину накроет мощная магнитная буря: точная дата

Пик придется на начало октября и продлится несколько дней

Украине переживает пик геомагнитной активности солнца, который продлится до 25 сентября, однако вскоре магнитные бури вернутся в нашу страну снова. Самая сильная из них ожидается уже в начале октября, хотя дискомфорт метеозависимые люди будут испытывать уже в конце сентября.

Об этом сообщили в Центре прогнозирования космической погоды, отметив, что всплески достигнут 5-6 уровня, то есть магнитные колебания на Солнце дойдут до среднего уровня.

Согласно прогнозу, геомагнитное сотрясение продержится несколько дней, в частности:

30 сентября — уровень 5;

1 октября – уровень 6;

2 октября – уровень 5;

3 октября – уровень 5.

Усмирятся магнитные колебания уже с 4 октября.

Следует отметить, что буря 6-го уровня считается средней, она может повлечь за собой ухудшение состояния у людей, страдающих метеозависимостью, а также у пожилых с хроническими заболеваниями. Кроме того, бури такого уровня могут спровоцировать сбои в работе энергосистем.

Ранее "Телеграф" сообщал, как уберечь здоровье в период магнитных бурь. Также мы писали, что в ближайшее время в Украине прогнозируют еще и заморозки на почве, причем в большинстве областей.