Все, что может понадобиться предстоящей зимой: чем нужно запастись уже сейчас

Чтобы не было проблем зимой, нужно к ней тщательно подготовиться.

Все мы понимаем, что из-за войны можно ожидать чего угодно, а поскольку уже сообщают, что температурный минимум в квартирах украинцев может быть снижен, то не лишним будет основательно подготовиться к наступлению холодов. И речь тут не только об утеплении квартиры, но и о запасах продуктов и лекарств.

Чем стоит запастись перед наступлением зимы, рассказывает издание "Так Просто!". Отмечается, что правильная подготовка зимних запасов поможет не только пережить холодную пору, но и немного снизит уровень тревоги, ведь вы будете знать, что к холодам вы готовы.

Чем нужно запастись к зиме

Продукты питания

Скупать все подряд не нужно, однако есть товары, купив которые заранее не помешает. К пример можно сделать запасы муки, сахара, соли и подсолнечного масла, ведь это продукты, которые постоянно используются на кухне и они явно лишними не будут.

Также в этот же список можно добавить крупы и немного консервов: мяса, рыбы и овощей. Однако также не стоит грести все подряд, выбирайте только те продукты, которые вам нравятся и будут съедены. Не помешают запасы сухих продуктов, которые можно долго хранить. К примеру, чай, кофе, сухари, хлебцы, конфеты или сухофрукты. Подобные вещи — по желанию.

Лекарства

Домашняя аптечка — это вопрос индивидуальный. Однако здесь важно помнить, что у лекарств ограниченный срок хранения, поэтому нести домой целую аптеку не нужно. Рекомендовано докупить обезболивающие препараты, средства от проблем с пищеварением, сердечные лекарства, средства от простуды. Не лишним будет купить стерильный бинт, перчатки, йод, спирт, перекись и пластырь — это вещи, которые всегда нужны. Помните — без фанатизма.

Утепление

Пожалуй, самый важный пункт. Обязательно проверьте окна на наличие щелей, и поменяйте уплотнители, если нужно. То же самое с дверями. Не лишним будет приобрести обогреватель, особенно если вы живете в доме с центральным отоплением.

Также проверьте свой гардероб, и пополните его теплыми пижамами, термобельем, шерстяными носками и свитерами. Не помешает и пара теплых одеял или пледов.

"Телеграф" уже рассказывал, что делать, чтобы утеплить окна своими руками и снизить теплопотери через стекло. Также утеплить можно и входные двери, вне зависимости от материала из которого они сделаны.