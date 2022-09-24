Когда отмечается Воздвижение Креста Господня в 2022 году: точная дата и что строго запрещено делать в этот день

Дата праздника фиксирована и не меняется из года в год.

Согласно церковному календарю на сентябрь-2022 в конце месяца, православная церковь будет отмечать один из важнейших праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, который является большим двунадесятым праздником.

В этом материале "Телеграф" собрал все подробности об этом празднике: когда и как оно отмечается, а также какие существуют традиции и запреты в этот день.

Воздвижение Креста Господня 2022: дата и значение праздника

Каждый год праздник Воздвижение Креста Господня отмечается в одну и ту же дату, которая не зависит от празднования Пасхи, как многие из великих праздников. Дата празднования Воздвижения Креста Господня — 27 сентября.

Этот праздник был установлен в память о двух важных событиях: обретения Креста Господня в 326 го­ду в Иеру­са­ли­ме, око­ло го­ры Гол­го­фы, где был рас­пят Спа­си­тель, и воз­вра­ще­ние Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста из Пер­сии, где он был в пле­ну.

Воздвижение Креста Господня: традиции

В день Крестовоздвижения положено посетить церковь и прочитать молитву. Помимо этого верующие соблюдают строгий однодневный пост в память о крестных страданиях Спасителя. Считалось, что "кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится". Также посещения храма в этот день нужно окропить свое жилище святой водой.

Стоит отметить, что со дня Воздвиженья начинался период девичьих посиделок – капустенские вечера, которые длились две недели. На такие вечера, незамужние девушки одевали свои самые лучшие наряды, накрывали столы и пировали с парнями, которые в это время выбирали себе невест из присутствующих красавиц.

Что категорически нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 2022

Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Нельзя сквернословить.

Запрещено заниматься любым тяжелым трудом.

Запрещается ссориться и ругаться.

Нельзя начинать новые дела и проекты.

Не стоит давать деньги взаймы.

Нельзя заходить в лес, поскольку там сильно активизируется всякая нечисть.

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2022 года.