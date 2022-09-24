Когда отмечается Воздвижение Креста Господня в 2022 году: точная дата и что строго запрещено делать в этот день
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Дата праздника фиксирована и не меняется из года в год.
Согласно церковному календарю на сентябрь-2022 в конце месяца, православная церковь будет отмечать один из важнейших праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, который является большим двунадесятым праздником.
В этом материале "Телеграф" собрал все подробности об этом празднике: когда и как оно отмечается, а также какие существуют традиции и запреты в этот день.
Воздвижение Креста Господня 2022: дата и значение праздника
Каждый год праздник Воздвижение Креста Господня отмечается в одну и ту же дату, которая не зависит от празднования Пасхи, как многие из великих праздников. Дата празднования Воздвижения Креста Господня — 27 сентября.
Этот праздник был установлен в память о двух важных событиях: обретения Креста Господня в 326 году в Иерусалиме, около горы Голгофы, где был распят Спаситель, и возвращение Животворящего Креста из Персии, где он был в плену.
Воздвижение Креста Господня: традиции
В день Крестовоздвижения положено посетить церковь и прочитать молитву. Помимо этого верующие соблюдают строгий однодневный пост в память о крестных страданиях Спасителя. Считалось, что "кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится". Также посещения храма в этот день нужно окропить свое жилище святой водой.
Стоит отметить, что со дня Воздвиженья начинался период девичьих посиделок – капустенские вечера, которые длились две недели. На такие вечера, незамужние девушки одевали свои самые лучшие наряды, накрывали столы и пировали с парнями, которые в это время выбирали себе невест из присутствующих красавиц.
Что категорически нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 2022
- Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.
- Нельзя сквернословить.
- Запрещено заниматься любым тяжелым трудом.
- Запрещается ссориться и ругаться.
- Нельзя начинать новые дела и проекты.
- Не стоит давать деньги взаймы.
- Нельзя заходить в лес, поскольку там сильно активизируется всякая нечисть.
Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2022 года.