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Зимние лайфхаки для автомобилистов, которые упростят жизнь

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Автор
Как открыть замерзший замок в авто Новость обновлена 24 сентября 2022, 19:31
Как открыть замерзший замок в авто

Мороз и снег вашей машине не страшны, если знать маленькие хитрости.

Готовьте сани летом или, в крайнем случае, осенью. Если заранее подготовиться к холодам и морозам, то они пройдут гораздо легче. Это же правило касается и автомобилистов.

Что делать, если замерз замок и заледенело стекло? Есть очень простые лайфхаки, которые помогут решить эти проблемы.

Зимние лайфхаки для автомобилистов

  • Если зимой вы припаркуете свое авто капотом в сторону востока, то утром вам не придется возиться с замерзшим лобовым стеклом.
  • Слой льда на лобовом стекле можно легко соскрести с помощью старого CD-диска, так что не выбрасывайте этот раритет.
  • Если не получается открыть замерзший замок в дверце машины, просто нагрейте ключ зажигалкой.
  • Кстати, отогреть замок можно даже собственным дыханием – сложно, но реально. Чтобы ускорить процесс, дышите на замок через трубочку – она направит поток теплого воздуха, куда нужно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как может испортиться батарея телефона из-за холода. Но простые правила спасут ваш гаджет. А еще анализировал, что лучше: конвектор или масляный обогреватель.

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#Зима #Авто #Машина #Лайфхаки