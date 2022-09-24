Зимние лайфхаки для автомобилистов, которые упростят жизнь

Мороз и снег вашей машине не страшны, если знать маленькие хитрости.

Готовьте сани летом или, в крайнем случае, осенью. Если заранее подготовиться к холодам и морозам, то они пройдут гораздо легче. Это же правило касается и автомобилистов.

Что делать, если замерз замок и заледенело стекло? Есть очень простые лайфхаки, которые помогут решить эти проблемы.

Зимние лайфхаки для автомобилистов

Если зимой вы припаркуете свое авто капотом в сторону востока, то утром вам не придется возиться с замерзшим лобовым стеклом.

Слой льда на лобовом стекле можно легко соскрести с помощью старого CD-диска, так что не выбрасывайте этот раритет.

Если не получается открыть замерзший замок в дверце машины, просто нагрейте ключ зажигалкой.

Кстати, отогреть замок можно даже собственным дыханием – сложно, но реально. Чтобы ускорить процесс, дышите на замок через трубочку – она направит поток теплого воздуха, куда нужно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как может испортиться батарея телефона из-за холода. Но простые правила спасут ваш гаджет. А еще анализировал, что лучше: конвектор или масляный обогреватель.