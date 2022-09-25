И никакие холода не страшны: вещи на зиму, которые должны обязательно быть в каждом доме

Вы должны быть готовы к отопительному сезону заблаговременно.

Отопительный сезон этой зимой будет одним из самых непростых для Украины, поэтому к нему нужно тщательно и обдумано подготовиться. Более того, желательно продумать всё до мельчайших подробностей, так как и зима ожидается суровой.

Как сообщает портал "Так просто", нужно продумать со своими родными план, как лучше утеплять свое жилье на зиму. Возможно проще будет уехать на дачу, или наоборот забрать от туда бабушек и дедушек, ну или же закупиться вещами, которые помогут согреться даже в самые лютые морозы.

Вещи, которые помогут согреться зимой

Во-первых, в доме должен быть резервный источник отопления. Это может быть обогреватель или печь буржуйка, однако это не очень безопасный способ отопления.

Во-вторых — неплохим решением будет приобретение дизельного или бензинового генератора.

Также стоит закупиться спичками, свечками, фонарями и батарейками. Не лишним будет и павербанк.

Не помешает приобрести электрочайник и электроплита. Если не будет газа, эти вещи очень пригодятся.

Запаситесь теплой домашней одеждой и одеялами. Лучше выбирать пуховые одеяла и вещи из натуральных материалов (шерсть, хлопок), так как синтетика слабо сохраняет тепло.

Термобельё, теплые шарфы и термосы также помогут согреться. Пригодиться может и спальный мешок с карематом.

Также стоит купить хороший пуховик и теплую зимнюю обувь заранее.

Сделайте запасы воды в бутылях, круп, консервации и консервов. Выбирайте только те продукты, которые долго могут сохраняться без холодильника.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая единственная вещь может помочь вам избежать лишних теплопотерь в доме или квартире. Такой способ удержания комфортной температуры в помещении весьма действенный и при этом недорогой.

Также мы писали о нюансах утепления входных дверей, которые являются одним из главных "пропускников" для холода.