Что нужно сделать, чтобы из окон не дуло: простые лайфхаки по утеплению дома

Окна — главный источник сквозняков в холодное время года

К началу отопительного сезона лучше подготовится заранее. Тем более, что эта зима будет сложной для многих украинцев, а температура в жилищах будет ниже, чем в предыдущие годы. Один из способов утеплить дом или квартиру – проверить окна. Потому как именно сквозняки способствуют утечке тепла из жилища.

Как пишет издание Express, на окна приходится колоссальные 25% потери тепла в доме, а это означает, что их нужно хорошо утеплить до прихода морозов. Сделать это помогут простые лайфхаки, для которых нужны дешевые средства и немного усилий.

Так, есть три способа утеплить окна зимой:

Плотные шторы. Звучит просто, но без них в комнате будет намного холоднее. Если задернуть шторы вечером, то потеря тепла снижается на 17%. Изолента. Вы можете использовать изоляционную ленту, чтобы прикрепить шторы к стене. Так предотвратите попадание холодного воздуха из окон через шторы. Еще с помощью изоленты можно укрепить воздухонепроницаемость окна, к тому же она легко клеится к раме. Распыляемая пена. Она работает как воздушный герметик, а также как изолятор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перед включением отопления нужно обратить внимания на радиаторы в доме. Пыль на конвекторе может задерживать тепло, поэтому в доме будет холоднее. Есть несколько подручных средств, которые помогут добиться чистоты даже в самых труднодоступных местах батареи.