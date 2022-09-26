Зима близко: что нужно сделать с обогревателем, чтобы он отдавал максимум тепла

Регулярная чистка отопителя поможет сохранить 1-2 градуса тепла.

Отопительный сезон и зима еще не начались, а в домах уже значительно холодно. Более того, прогнозируется, что температура в помещении в этом году будет ниже нормы, поэтому уже сейчас нужно решать, как согреваться в холода. Самый простой и достаточно эффективный способ — это приобрести обогреватель.

Поскольку ожидается, что обогреватели этой зимой буду работать постоянно, важно следить за их чистотой. Пыльный и грязный — он будет работать хуже и отдавать меньше тепла. Сделать чистку обогревателя частью вашей ежедневной или еженедельной уборки — определенно хорошая идея, пишет издание Express.

Как правильно чистить обогреватель

Обычно пыль оседает в щелях и углублениях средств обогрева и вычистить его непросто. Однако возможно.

Чтобы эффективно очистить радиатор, вам нужно будет убрать пыль между панелями и за ними. Убедитесь, что обогрев выключен, и если у него есть крышка, ее нужно отстегнуть. Если крышку трудно снять, используйте вместо нее длинную и тонкую щетку для радиатора или тряпку из микрофибры. Затем можно пропылесосить прибор или вытереть пыль вручную, а затем протереть влажной тканью. Для тех, у кого есть правильные насадки на пылесосе, они могут даже спуститься внутрь ребер Простой способ удалить пыль изнутри и с задней части радиатора — это использовать фен. Просто направьте насадку фена в канавки в верхней части радиатора и включите его на максимальную мощность. После проверьте стену над радиатором. Иногда жара может привести к тому, что грязь и пыль прилипнут к стене. Стойкую грязь и жир можно удалить с помощью небольшого количества моющего средства и воды.

Также важно отметить, что никогда не нужно пытаться снимать панели электрического радиатора для очистки, ведь таким образом можно повредить нагревательный механизм. Вместо этого почистите пыль и грязь вокруг панелей, чтобы защитить себя и целостность радиатора.

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