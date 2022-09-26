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Как стирать пуховик и можно ли это делать в стиральной машине

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Как стирать пуховик Новость обновлена 26 сентября 2022, 14:07
Как стирать пуховик

Имейте в виду, что некоторые вещи нельзя отправлять в стиральную машинку.

Пуховик хорошо выглядит, отлично греет, прекрасно носится. Он легкий, практичный и удобный. Но, как и любая другая вещь, пуховая куртка или пальто требует периодической чистки.

"Телеграф" расскажет вам о главных принципах приведения в порядок пуховика в домашних условиях с помощью стиральной машины, чтобы ваша вещь не пришла в негодность, а долго служила и хорошо грела.

Как стирать пуховик в машинке: основные правила

  • Перед тем как стирать пуховик, внимательно изучите этикетку изделия, потому что не каждую одежду можно стирать в машинке.
  • Не используйте вещества, которые перечеркнуты в этикетке – они могут испортить вещь.
  • Подойдут деликатные жидкие моющие средства, предназначенные для стирки пуховиков.
  • Перед стиркой одежды, проверьте карманы, снимите пояс и капюшон, застегните все молнии, пуговицы и кнопки, снимите мех и выверните пуховик наизнанку.
  • Хорошо предварительно обработать мылом и мягкой щеткой загрязненные места: воротник, карманы, манжеты.
  • Для стирки выбирайте самый деликатный режим с температурой не выше 30°С.
  • Выбирайте минимальную скорость отжима пуховика, не более 600 оборотов.
  • Чтобы лучшего прополоскать мыльную воду поставьте режим дополнительного ополаскивания.
  • Вместе с пуховиком положите в барабан стиральной машины 3-5 теннисных мячиков – так пух не собьется в комок.
  • Постиранный пуховик расправьте, разложите на горизонтальной поверхности в теплом помещении, вдали от батареи и периодически встряхивайте, чтобы расправить пух.

Ранее "Телеграф" давал практичные советы, как не замерзнуть на улице. А еще рассказывал, как убрать следы утюга на ткани.

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#Чистка #Стиральная машина #Пуховик