Как стирать пуховик и можно ли это делать в стиральной машине

Имейте в виду, что некоторые вещи нельзя отправлять в стиральную машинку.

Пуховик хорошо выглядит, отлично греет, прекрасно носится. Он легкий, практичный и удобный. Но, как и любая другая вещь, пуховая куртка или пальто требует периодической чистки.

"Телеграф" расскажет вам о главных принципах приведения в порядок пуховика в домашних условиях с помощью стиральной машины, чтобы ваша вещь не пришла в негодность, а долго служила и хорошо грела.

Как стирать пуховик в машинке: основные правила

Перед тем как стирать пуховик, внимательно изучите этикетку изделия, потому что не каждую одежду можно стирать в машинке.

Не используйте вещества, которые перечеркнуты в этикетке – они могут испортить вещь.

Подойдут деликатные жидкие моющие средства, предназначенные для стирки пуховиков.

Перед стиркой одежды, проверьте карманы, снимите пояс и капюшон, застегните все молнии, пуговицы и кнопки, снимите мех и выверните пуховик наизнанку.

Хорошо предварительно обработать мылом и мягкой щеткой загрязненные места: воротник, карманы, манжеты.

Для стирки выбирайте самый деликатный режим с температурой не выше 30°С.

Выбирайте минимальную скорость отжима пуховика, не более 600 оборотов.

Чтобы лучшего прополоскать мыльную воду поставьте режим дополнительного ополаскивания.

Вместе с пуховиком положите в барабан стиральной машины 3-5 теннисных мячиков – так пух не собьется в комок.

Постиранный пуховик расправьте, разложите на горизонтальной поверхности в теплом помещении, вдали от батареи и периодически встряхивайте, чтобы расправить пух.

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