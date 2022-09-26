Готовимся к холодам: как сделать так, чтобы батареи отдавали больше тепла

Простые манипуляции с батареями сделают вашу квартиру значительно теплее

Отопительный сезон в Украине начнется через несколько недель, однако уже сейчас граждане начали подготовку к нему, опасаясь форс-мажорных обстоятельств на фоне войны. Помимо утепления стен помещения и различных манипуляций с балконами можно также повысить эффективность батарей.

"Телеграф" собрал простейшие советы, которые помогут сделать квартиру более теплой, не потратив при этом все средства на коммунальные услуги.

Как повысить эффективность батарей

В отопительный сезон батареи должны формировать в квартире до 90% тепла, однако есть случаи, когда тепла от радиаторов отопления не хватает и квадратные метры плохо обогреваются. В таких случаях есть несколько простых правил, которые позволят все исправить:

Если вы находитесь на этапе выбора батарей, то остановитесь на темном их цвете, а не на белом. Все дело в том, что черные батареи отдают на 8-10% больше тепла.

Еще одно важное правило при установке радиаторов — чтобы закрывающие его декоративные заслонки и щитки не упирались в пол. Чем больше отверстий в таких щитках – тем теплее будет в квартире.

На 10% больше теплоотдачи будет от батарей, имеющих гладкую поверхность.

Если батареи менять не планируете, то повысить их эффективность можно достаточно просто – освободить пространство вокруг нагревательных приборов. Достаточно убрать лишнюю мебель, проследить, чтобы шторы не закрывали радиаторы, протереть батареи от пыли.

Также можно самостоятельно установить сзади батареи теплоотражающий экран – можно приобрести его в магазине, а можно самостоятельно изготовить из обычной фольги серебряного цвета и фанеры. Это повысит теплоотдачу батарей на 20%, ведь теперь они не будут обогревать стены, а будут работать только на обогрев комнаты.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая единственная вещь может помочь вам избежать лишних теплопотерь в доме или квартире. Такой способ удержания комфортной температуры в помещении очень действенный и недорогой.