Греть тело телом: какие секреты эскимосов могут помочь пережить зиму

Тысячи лет эволюции привели к тому, что люди выживали в суровом климате и были достаточно здоровы. Часть традиций они сохранили

Несмотря на то, что синоптики не обещают лютых морозов в зиму 2022-23 года, испытание холодом украинцы могут все же пройти если будут проблемы с электрикой и отоплением. Настоящими специалистами по выживанию в холоде можно назвать эскимосов.

Северный народ придумал множество способов как победить морозы в -50 по Цельсию. Часть их многовековых традиций можно применить и в быту.

Диета для тепла

Эскимосы живут в Гренландии, на севере Канады, на Аляске. Выращивать овощи в местах их проживания невозможно. Чтобы поддержать тепло в теле и делать его здоровым, обитатели суровой климатической зоны употребляют в пищу много белка — мясо и кровь моржей, китов, тюленей, белого медведя. Едят они птиц и их яйца, а также много рыбы. В ней есть много омега-3 жирных кислот, которые полезны для здоровья. Не стоит думать, что у них только белковая диета — в меню есть и морские водоросли, трава, коренья и ягоды.

Натуральная мода

Теплая одежда из кожи с мехом или шерсти греет также хорошо людей, как и животных которые были ее обладателями ранее. Коренные жители Севера не злоупотребляли охотой, но тщательно использовали каждый вид шкур. Носить теплую и натуральную одежду из шерсти можно и в современном мире. Поскольку в наших широтах холода не столь ярко выражены, можно использовать шерсть, состриженную с животных.

Не есть снег

Если хочется пить, снег есть не стоит — он снижает температуру тела. Его нужно положить в мешок, считали инупиаки, и мешок повесит под одежду. Так он растает и можно пить.

Согревать тело телом

Атабаски и эскимосы особым образом предотвращают обморожение. Если лицо начинает обмерзать они прижимают к лицу руку из теплой рукавицы. Согревать дыханием, поднеся варежки к лицу не рекомендуют, ведь кожу это согреет, но оставит влажный слой на теле, что может вызвать обморожение. Среди эскимосов есть традиция — греть ноги прижав к животу другого человека. Не самый приятный способ для партнера.

Дома из снега

Иглу известны почти всем — дом из снега, который не тает от тепла внутри и может противостоять ветру. Кроме традиционного круглого иглу есть и дома построенные в более привычной прямоугольной форме. Особенностью строительства является то, что снег хороший изолятор из-за того, что до 95% снега на самом деле состоит из воздуха, заключенного в крошечные кристаллы. Выход располагается внизу и чаще всего через буферную зону, что задерживает тепло внутри.

Отметим, что снег как изолятор известен не только народам Севера. В Канаде считают, если крыша дома без снега — он быстрее остывает. Также свои способы согреться есть и у жителей Финляндии.