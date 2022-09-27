Вы забудете, что такое пыль: простое, но крайне эффективное средство для уборки

Как бонусом, с этим средством идет приятный запах в доме.

Пыль в доме – это один из самых нелюбимых моментов в уборке наверняка для каждой хозяйки. Вроде как ты ее уже вытер, и спустя всего ничего она снова лежит, как будто уборки совсем не было. Более того, пыть — это враг для аллергиков, ведь она не дает им свободно дышать. Ранее мы уже рассказывали о средстве, которое поможет избавиться от пыли на целую неделю, а теперь хоти поделиться еще одним лайфхаком, как усилить эффективность уборки против пыли.

Рецептом такого "моющего" средства поделилось издание Ukr.Media. Отмечается, что такая хитрость облегчит вам уборку, и уберет пыть даже с поверхностей, с которых достаточно тяжело и проблематично ее вытереть.

Как избавиться от пыли

Для того чтобы приготовить средство от пыли, вам понадобится:

вода — 1л;

соль – 1 ч.л;

уксус — 5 ч,л;

кондиционер для белья – 1 ст.л.

В 1 л теплой воды добавьте 1 ст.л. кондиционера для белья, желательно неконцентрированного, то есть жидкого по консистенции, 1 ч. л. соли и 5 ч. л. 6% уксуса, и хорошо все перемешайте. После полученный раствор, нанесите на нужные поверхности. Поскольку средство будет действовать как антистатик, то оно будет отталкивать пыль от мебели, и во-вторых, пыль станет менее "летучей", что поможет ее лучше убирать.

Для удобства раствор можно перелить емкость с пульверизатором. Также в уборке вам отлично поможет салфетка из микрофибры.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое подручное средство поможет вернуть мягкость и пушистость полотенцам и зачем французские хозяйки добавляют в стиральную машину соль.