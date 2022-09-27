Как перевести окна в "зимний режим": ошибка, которую совершают многие

Обязательно проведите тщательную ревизию окон перед холодным сезоном, чтобы зимой наслаждаться теплом.

Погода за окном уже далеко не тепла и солнечная, и осень буквально с первых дней готовит нас к будущим холодам. Поэтому не стоит упускать таких "подсказок" от природы, и пора начинать готовиться к зиме, ведь отопительный сезон в этом году будет одним из самых непростых для Украины.

Есть много способов, как повысить теплоизоляцию помещения, и один из самых важных и главных "компонентов" являются окна. Если ничего не сделать, то через них можно терять до 20% тепла, сообщает портал "Так просто". Поэтому не лишним будет перевести окна в "зимний режим". Что это такое и как его правильно установить — читайте далее.

Зимний режим окон и как его установить

Это самый распространенный способ, о котором наверняка слышали все. Однако не многие знают, что никаких летних и зимних режимов окон не существует, а то что этим называют, это не что большее, как регулировка плотности закрывания окон, которую можно делать по необходимости. Видимо "летний" и "зимний" режим придумали для того, чтобы проще было обозначать плотность.

В чем же разница между этими "режимами"? Вся суть в плотности закрывания и состыковки швов пластиковых окон. Летом — можно сделать их свободнее, чтобы немного пропускать воздух, а вот зимой — наоборот, лучше все "подтянуть". Как же это правильно делать?

Все, что вам понадобится — это шестигранный ключ. Внимательно осмотрите окно и отыщите все эксцентрики — это маленькие детали в раме окна, которыми можно регулировать плотность закрывания окон. Чтобы окна прилегали плотнее их нужно закрутить. Очень важно отыскать все эти детали. Их может быть от 4 до 8 штук.

На эксцентрике есть засечки, и вам нужно будет повернуть его так, чтобы засечка была направлена в сторону улицы. В таком положении окно будет плотнее прижиматься к швам, а воздух будет проходить меньше.

Не забудьте также подготовить свои обогреватели и радиаторы к зиме, а также обязательно запаситесь дополнительными средствами обогрева. Зима может быть холодной, лучше подготовиться к ней заранее.