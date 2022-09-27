Как расправить сбившийся пух в куртке: будет нежным, как облако

Есть несколько простых лайфхаков, которые вернут пуховику первоначальный вид.

Постирали куртку или пальто, а весь пух сбился в комки? Такая одежда не будет греть, потому что именно пух обеспечивает теплую воздушную прослойку. Но ситуацию можно исправить.

"Телеграф" предлагает вам не одно, а целых четыре решения проблемы сбившегося пуха. Как расправить пуховик после стирки, узнайте в нашей статье.

Как распушить пуховик: лайфхаки

Расправить пух можно еще на этапе сушки влажного пуховика. Нужно руками скрупулезно пройтись по всем ячейкам и комочкам, растрепать и взбить их пальцами.

Сухой пуховик можно взбить. Для этих целей подойдет выбивалка для ковров, бадминтонная ракетка или пластмассовая вешалка. Разложите пуховик на твердой поверхности и аккуратно постучите по участкам, где свалялся пух.

Если у вас есть пылесос с функцией выдува, выверните пуховик наизнанку и поместите в плотный мешок. Сначала включите пылесос и удалите весь воздух, создав вакуум. А затем переключите его в другой режим и наполните мешок воздухом. Повторите несколько раз, пока комки пуха не разойдутся.

Если пух сбился очень сильно, придется его снова вернуть в стиральную машину, желательно вместе с тремя теннисными мячиками. Но на этот раз включите не стирку, а сушку с низкой температурой. Если нет режима сушки, то выберите отжим менее 800 оборотов. В результате пух разобьется.

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