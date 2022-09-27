Утепление входной двери перед холодами: на что обратить внимание в первую очередь

Двери – это второй источник теплопотерь в квартире или доме

Подготовка к отопительному сезону в Украине идет полным ходом – при этом готовится как власть, так и сами украинцы. Некоторые спешат заклеить окна или занимаются утеплением стен. Не будет лишним обратить внимание и на утепление входной двери. Как утверждают специалисты, через нее идет 10-15% теплопотерь. А если конструкция к тому же из металла, то процент будет выше.

"Телеграф" собрал простые советы по утеплению дверей, которые помогут сэкономить расходы на отопление.

Как утеплить входную дверь перед отопительным сезоном

Прежде всего, нужно проверить плотность прилегания двери к дверной коробке. Осмотрите, нет ли щелей, а в случае их обнаружения лучше всего воспользоваться монтажной пеной, или специальными щелевыми рейками или уплотнителями.

Отдельно стоит обратить внимание на щель под дверью – через нее уходит больше всего тепла. Уладить этот вопрос можно с помощью рейки со щеткой, которая крепится шурупами к лицевой части двери. Или можно использовать уплотнители, которые клеятся самостоятельно — их проблема только в том, что менять нужно каждый сезон.

Если финансы позволяют, то установите двойную дверь. Металлические внешние будут служить для защиты, а внутренние будут отвечать за тепло и звукоизоляцию в квартире.

Не забывайте и об утеплении двери на лестничной площадке или по крайней мере не ленитесь их закрывать. Можно также установить механизм, который будет закрывать дверь самостоятельно.

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