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Утепление входной двери перед холодами: на что обратить внимание в первую очередь

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Монтажная пена в этом вопросе также может потребоваться Новость обновлена 27 сентября 2022, 18:45
Монтажная пена в этом вопросе также может потребоваться

Двери – это второй источник теплопотерь в квартире или доме

Подготовка к отопительному сезону в Украине идет полным ходом – при этом готовится как власть, так и сами украинцы. Некоторые спешат заклеить окна или занимаются утеплением стен. Не будет лишним обратить внимание и на утепление входной двери. Как утверждают специалисты, через нее идет 10-15% теплопотерь. А если конструкция к тому же из металла, то процент будет выше.

"Телеграф" собрал простые советы по утеплению дверей, которые помогут сэкономить расходы на отопление.

Как утеплить входную дверь перед отопительным сезоном

  • Прежде всего, нужно проверить плотность прилегания двери к дверной коробке. Осмотрите, нет ли щелей, а в случае их обнаружения лучше всего воспользоваться монтажной пеной, или специальными щелевыми рейками или уплотнителями.
  • Отдельно стоит обратить внимание на щель под дверью – через нее уходит больше всего тепла. Уладить этот вопрос можно с помощью рейки со щеткой, которая крепится шурупами к лицевой части двери. Или можно использовать уплотнители, которые клеятся самостоятельно — их проблема только в том, что менять нужно каждый сезон.
  • Если финансы позволяют, то установите двойную дверь. Металлические внешние будут служить для защиты, а внутренние будут отвечать за тепло и звукоизоляцию в квартире.
  • Не забывайте и об утеплении двери на лестничной площадке или по крайней мере не ленитесь их закрывать. Можно также установить механизм, который будет закрывать дверь самостоятельно.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем лучше утеплить балкон и как это правильно сделать. Также мы писали, какая единственная вещь может помочь вам избежать лишних теплопотерь в доме или квартире.

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#Отопительный сезон #Лайфхаки #Утепление жилья #Поради #Вхідні двері