Хищные, веселые и немножко глупые: лучшие видео с котиками за неделю

Заряд позитива на весь день обеспечен

Осень, война, Ретроградный Меркурий, — все это довольно погано влияет на настроение, однако есть гарантированный способ поправить это дурное влияние.

Для этого "Телеграф" собрал подборку лучших последних видео с котиками из трендов TikTok.

Прежде всего, знали ли Вы, что на самом деле лучший друг человека, — это вовсе не собака? Посмотрите на этого котика, который не может бросить хозяина в сложной ситуации и пытается прорваться к нему даже в туалет:

Еще один известный факт, — что коты любят хорошенько отдохнуть.

Но кто хорошо отдыхает, тот и очень хорошо тыгыдыкает!

Хороший отдых — залог здоровья, правильной диеты и сил для покорения новых вершин:

Однако не все свершения пушистых по достоинству способны оценить их хозяева, — например, старания этого дизайнера, решившего оставить свой след в ремонте:

Или кота-музыканта, создавшего новую мелодию своей самой пушистой частью тела:

Или же котика, который просто хотел усовершенствовать свою миску:

И конечно же котика, который хотел спасти семью от "хищника" на экране:

Впрочем, некоторые коты получают по усам и вовсе незаслуженно, — только взгляните на эти испуганные глаза:

А каков тут полет!

Если Вам показалось мало этой подборки и душа просит еще котиков, — предлагаем взглянуть также на патриотические мемы с котами.