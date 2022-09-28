Хищные, веселые и немножко глупые: лучшие видео с котиками за неделю
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Заряд позитива на весь день обеспечен
Осень, война, Ретроградный Меркурий, — все это довольно погано влияет на настроение, однако есть гарантированный способ поправить это дурное влияние.
Для этого "Телеграф" собрал подборку лучших последних видео с котиками из трендов TikTok.
Прежде всего, знали ли Вы, что на самом деле лучший друг человека, — это вовсе не собака? Посмотрите на этого котика, который не может бросить хозяина в сложной ситуации и пытается прорваться к нему даже в туалет:
Еще один известный факт, — что коты любят хорошенько отдохнуть.
Но кто хорошо отдыхает, тот и очень хорошо тыгыдыкает!
Хороший отдых — залог здоровья, правильной диеты и сил для покорения новых вершин:
Однако не все свершения пушистых по достоинству способны оценить их хозяева, — например, старания этого дизайнера, решившего оставить свой след в ремонте:
Или кота-музыканта, создавшего новую мелодию своей самой пушистой частью тела:
Или же котика, который просто хотел усовершенствовать свою миску:
И конечно же котика, который хотел спасти семью от "хищника" на экране:
Впрочем, некоторые коты получают по усам и вовсе незаслуженно, — только взгляните на эти испуганные глаза:
А каков тут полет!
Если Вам показалось мало этой подборки и душа просит еще котиков, — предлагаем взглянуть также на патриотические мемы с котами.