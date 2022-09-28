Почему не стоит покупать на зиму синтепоновое одеяло: советы, как обеспечить себе теплый сон в холода

Хорошее одеяло — это залог теплого и здорового сна.

Увы, но отопительный сезон 2022/2023 для многих украинцев будет достаточно сложный, ведь температура в жилищах будет ниже, чем в предыдущие годы. В связи с этим нужно заранее подготовиться к предстоящей зиме и холодам. И одним из важных критериев "теплоты" в каждом доме является одеяло.

Каждый человек выбирает одеяла по своим личным предпочтениям и из той ценовой категории, которая ему подходит. Однако "Телеграф" напоминает, что хорошее одеяло должно обеспечивать хорошую теплопроводность и пропускать достаточное количество воздуха, чтобы в любую погоду вам было под ним комфортно.

Какое одеяло на зиму лучше всего выбрать

Шерстяное одеяло — такие варианты лучше всего удерживают тепло и хорошо поглощают влагу. Также огромный плюс, что он практически не имеет запахов, а если что-то такое и есть, то чтобы его освежить достаточно обычного проветривания. Такие одеяла могут прослужить достаточно долго, однако они также могут раздражать чувствительную кожу, поэтому обязательно используйте пододеяльники. И не давайте их моли на растерзание.

Ватное одеяло — огромный их плюс, что они являются гипоаллергенными, и под ними можно спать даже летом. Низкая цена также не может не радовать, но есть и пара нюансов. Такие одеяла тяжелые, что не всем нравится, и также оно сильно впитывает различные запахи и влагу, от его надо довольно часто просушивать. А стирать их нужно только вручную.

Пуховое одеяло — самый дорогой, но при этом самый комфортный вариант. Под таким одеялом замерзнуть даже в самом прохладном помещении маловероятно. Плюс ко всему оно очень легкое, с отличной терморегуляцией и воздухообменом. Из минусов: возможная аллергия, цена, и требовательный уход за одеялом.

Синтепоновые одеяла — доступный по цене вариант, однако на этом плюсы заканчиваются. Плохой теплообмен, не самая лучшая циркуляция воздуха — и это лишь начало. Также такие одеяла почти не впитывают влагу.

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