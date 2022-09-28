Готовимся к морозам: как правильно выбрать термобелье и что нужно знать об уходе за ним

Правильно подобранное термобелье – залог комфорта во время зимы

Утепление гардероба перед холодами – вопрос очень важный. Прежде всего, нужно правильно выбрать зимнюю куртку, обратив внимание на ее функциональность, но не лишним будет наличие в шкафу и комплекта термобелья, обеспечивающего комфорт в любом диапазоне температур.

Чтобы использование термобелья, или так называемого "функционального белья", было более комфортным, его нужно уметь правильно выбирать. "Телеграф" собрал важнейшие советы экспертов в этом вопросе.

Как правильно выбрать термобелье?

Прежде всего, нужно определиться для каких нужд покупается термобелье. Если для занятий спортом, обращайте внимание на то, как ткань отводит влагу и как быстро сохнет. Для таких случаев идеально подойдет синтетическое термобелье, но его чаще выбирают на летний период.

Для холодов более целесообразно использование шерстяного термобелья, которое лучше согревает, но влагу также отводит. Такой вариант хорош для спортсменов, занимающихся зимой.

Для простого утепления и при отсутствии значительных физических нагрузок комфортным будет термобелье из шерсти.

Обращайте внимание и на плотность тканей (она указана на бирках). Так, 100 – 180 г/м² – это тонкое термобелье, преимущественно для лета. Отметка в 180 – 220 г/м² – средняя плотность для межсезонья. А вот 220 – 300 г/м² – толстое и отлично подходит для зимы.

Как ухаживать за термобельем?

Эту разновидность одежды советуют стирать после каждого использования и в деликатном режиме. Температура стирки должна быть не выше 30 градусов, а средства для термобелья должны быть специальными в соответствии с типом ткани (шерсть, синтетика).

Строго запрещено кипятить термобелье, ведь так оно потеряет все свои свойства. То же самое касается выкручивания, глажки, сушки этой одежды на батарее.

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