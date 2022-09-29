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Хватит выбрасывать деньги на дорогие обогреватели: гениальный трюк, как обогреть дом без затрат электроэнергии (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Как сделать обогреватель своими руками
Как сделать обогреватель своими руками

Предупреждаем, что с таким "обогревателем" нужно быть предельно осторожными.

Зима 2022-2023 для украинцев будет достаточно сложной, ведь из-за войны, которую развязала рф на украинских территориях, отопительного сезона может не быть в целых областях. Чтобы не замерзнуть в морозы — нужно к ним тщательно подготовиться.

Одним из самых очевидных вариантов — это приобрести обогреватель. Однако и цены на них сейчас "кусаются", да и не все себе могут их позволить. Ну а думать о том, какой счет придет за электроэнергию и вовсе не хочется, но и мерзнуть тоже. Блогер desertsun02 у себя на ютуб-канале рассказал, как можно сделать самодельный обогреватель из подручных средств.

Как сделать обогреватель своими руками

Чтобы сделать самому обогреватель, вам понадобится: 2 глиняных горшка для вазонов, длинный болт с двумя гайками и тремя шайбами, несколько кирпичей, 2-3 свечки и тарелка. С подробной инструкцией вы можете ознакомиться в видео:

Имейте в виду, что последнее, что вам нужно — это пожар в доме. Поэтому обязательно убедитесь, что все материалы находятся на негорючей поверхности. Можно поместить все части в большую кастрюлю.

"Телеграф" уже рассказывал, что делать, чтобы утеплить окна своими руками и снизить теплопотери через стекло. Также утеплить можно и входные двери, вне зависимости от материала из которого они сделаны.

Теги:
#Зима #утепление #Обогреватель #Утепление домов