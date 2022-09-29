Как проверить окна на продувание: простой лайфхак утеплит ваш дом

Через окна могут проходить сквозняки, лучше решите эту проблему до наступления морозов

Эта зима для украинцев может оказаться более суровой, так как в жилищах ожидается более низкая, чем в предыдущие годы, температура. Лучше позаботиться об утеплении своего дома заранее. К тому же, сделать это можно с помощью дешевых средств, в том числе утеплить окна и избавиться от сквозняков.

Окна в квартире или доме могут стать одной из причин, почему вы мерзнете. Комната не прогреется, если там "гуляют" сквозняки. Как же узнать, дует ли из окон? В этом вам поможет один простой, но действенный лайфхак. Все, что для этого понадобится, обычная свеча.

Герметизация утечек воздуха – важный шаг перед началом отопительного сезона. Чтобы получить максимальную отдачу от вашей системы отопления, убедитесь, что ваши окна герметичны и не пропускают воздух. Проверьте наличие утечек воздуха с помощью простого лайфхака:

Разместите свечи в доме в ветреный день с закрытыми окнами. Если пламя шевелится — значит поблизости есть утечка воздуха.

Если это так, обязательно загерметизируйте все утечки воздуха, в первую очередь утеплив двери и окна. Как вариант, просто поместите пузырчатую пленку между окном и рамой, чтобы не было холодного сквозняка.

Как писал "Телеграф", заделать щели в окнах помогут различные материалы — поролон, бумага, ткань, монтажная пена, герметик, оконная замазка и даже парафин. Утеплить входные двери так же можно несколькими способами. Для деревянных и металлических дверей есть свои нюансы.