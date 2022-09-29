Гороскоп Таро на октябрь 2022 для всех знаков: Львов ждет хаос, а Скорпионов, - хэппи-энд
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Многим середина осени принесет испытания
В начале октября 2022 года Ретроградный Меркурий наконец перестанет мучить человечество, однако это не значит, что жизнь сразу станет малиной, — для некоторых продолжатся свои испытания.
Об этом можно судить по раскладу Таро, который "Телеграф" составил на октябрь 2022 года для каждого знака Зодиака.
Овен — перевернутая Тройка мечей
В обычном положении эта карта предупреждает о скорой большой потере, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.
Телец — перевернутая Девятка кубков
В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий. Добиться целей в октябре будет сложнее обычного.
Близнецы — Туз мечей
Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. В течение второго месяца осени Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.
Рак — перевернутая Верховная Жрица
В октябре у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь в ближайшие недели меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.
Лев — перевернутый Маг
Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что в Ваших мыслях будет преобладать хаос и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.
Дева — Иерофант
Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Не пропускайте мимо ушей советы, — они могут помочь найти правильное решение по волнующему Вас вопросу.
Весы — перевернутая Королева мечей
Вам октябрь может принести малоприятные сюрпризы, Вы можете столкнуться с невежеством, лицемерием, грубостью и коварством. Более того, в ближайшие недели Вы можете остаться один на один со своими проблемами.
Скорпион — Тройка кубков
Второе название этой карты — Владыка изобилия, и если коротко, то она обещает "счастливый конец". Если Вы болели, то пойдете на поправку, если были проблемы на работе, то они начнут разрешаться, если была ссора с партнером или другом, то пришлое самое время мириться.
Стрелец — Тройка жезлов
Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать, поскольку в ближайшие недели Ваши труды окупятся, и все получится.
Козерог — Девятка пентаклей
Также эта карта называется Владыкой материального достатка, и это название говорит само за себя. В октябре Вы можете получить вознаграждение за свои труды, при этой не бойтесь начинать что-то новое, ведь удача будет на Вашей стороне.
Водолей — перевернутое Колесо фортуны
В этом положение карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания, из-за чего все придется начинать сначала.
Рыбы — Король пентаклей
В ближайший месяц Вам будет очень везти в деньгах и делах, — не бойтесь работать и развиваться, успех будет на Вашей стороне.
Напомним, ранее "Телеграф" называл три знака Зодиака, которые изменяют чаще других.